Juventus | Briatore analizza la crisi | “manca una figura come Marotta”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2024) Laè sempre più ine la classifica inizia a preoccupare. La squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato appena sei punti in 7 partite, è scivolata al terzo posto e anche il quinto posto è a rischio. La squadra gioca male e continua a commettere errori in fase difensiva. Senza Vlahovic la squadra non concretizza al massimo le azioni da gol e un calciatoreChiesa è lontanissimo dagli standard abituali. “Cosaalla Juve? Ildella situazione. Bisogna avere calciatori da, non abbiamo giocatori da”. Sono le dichiarazioni di Flavioa ‘La Politica nel Pallone’ su Rai GrParlamento. Sul Ct Luciano Spalletti “È grande allenatore, ma non abbiamo un centravanti. Deve fare fuoco con la legna che ha, ma è ...