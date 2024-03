Juventus | Allegri divide | lite furiosa tra Adani e Collovati | ecco cosa si sono detti

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ladila critica. Ieri sera alla Domenica Sportiva sulla Rai è andato in scena un acceso dibattito in diretta...

C'è tensione in casa Juve. Il pareggio con l'Atalanta ha lasciato l'amaro in bocca ai bianconeri che avevano ribaltato la... (calciomercato)

La Juventus e Allegri, anatomia di una caduta: La Juventus è passata dalle aspettative di inizio stagione alla conta dei punti di vantaggio per la Champions: Allegri è in caduta libera ...

Juventus, il grande ex contro Allegri: 'L'allenatore di un club così non può dire certe cose': C`è tensione in casa Juve. Il pareggio con l`Atalanta ha lasciato l`amaro in bocca ai bianconeri che avevano ribaltato la gara ma si sono dovuti accontentare di.

Il coro per Allegri e poi i fischi: a favore o contro, con chi stanno i tifosi Juve: Prima dell'Atalanta la testimonianza di affetto per il tecnico della Curva Sud, poi i mugugni per l'andamento della partita. Mentre sui social torna in tendenza #AllegriOut ...