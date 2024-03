Juvemania | Allegri | basta accontentarsi E guai a cedere Chiesa

(Di lunedì 11 marzo 2024) E neanche stavolta la Juventus è riuscita a battere in casa l'Atalanta: non accade dal 2018. Ma peril pareggio è...

Vigilia di Napoli-Juventus, partita sempre da sold out nonostante le posizioni deficitarie in classifica delle 2 squadre (quella dei partenopei... (calciomercato)

Juvemania: Allegri sa che non tutta la Juventus vuole la sua permanenza. I pensieri di Giuntoli: Juvemania: Allegri sa che non tutta la Juventus vuole la sua permanenza. I pensieri di Giuntoli: C`è amarezza dopo la gara al `Maradona` perchè, a differenza di altre precedenti, questa gara col Napoli la Juventus non meritava di perderla. Anzi, probabilmente.

Juvemania: Allegri faccia un passo indietro, Giuntoli studia il futuro: Juvemania: Allegri faccia un passo indietro, Giuntoli studia il futuro: Vigilia di Napoli-Juventus, partita sempre da sold out nonostante le posizioni deficitarie in classifica delle 2 squadre (quella dei partenopei soprattutto), ma.

Juventus, Allegri resterà in panchina Caressa fa un nome, Branchini tira in ballo il Napoli: Juventus, Allegri resterà in panchina Caressa fa un nome, Branchini tira in ballo il Napoli: Max sì, Max no: chi sarà il tecnico della Vecchia Signora il prossimo anno Confronto in diretta radio con l'agente del tecnico. Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, prepara la sfida di doman ...