Juve | il futuro di Allegri è ancora da decidere

(Di lunedì 11 marzo 2024) Torino, 11 marzo 2024 - Sei punti in sette gare: è crisi. L’Inter sta facendo sicuramente cose mirabolanti ma il rendimento dei bianconeri è crollato dall’Empoli in avanti, cioè proprio in concomitanza con lo scontro diretto e l’accelerazione interista. E oggi addirittura si registra il sorpasso del Milan che ha sfruttato il due a due con l’Atalanta per battere l’Empoli e salire a quota 59, un punto in più della squadra diche ha vinto una sola partita delle ultime sette, tra l’altro contro un Frosinone in crisi e risucchiato in zona retrocessione. Il pareggio con l’Atalanta ha messouna volta in mostra i difetti dei bianconeri, che magari giocano anche ad un ritmo apprezzabile, soprattutto nel secondo tempo, ma hanno in parte perso l’equilibrio difensivo che sempre li aveva contraddistinti con ...