Julian Assange | in Consiglio a Milano si vota per la concessione della cittadinanza onoraria | presidio fuori da Palazo Marino – Video

(Di lunedì 11 marzo 2024) Poco prima che nell’aula delcomunale diiniziasse la discussione e lazione per concedere, o meno, la, davanti a Palazzoè iniziato una favore del fondatore di Wikileaks, attualmente detenuto nel Regno Unito, in attesasentenza dell’Alta Corte inglese sulla richiesta di estradizione negli Stati Uniti, dove il giornalista rischia una condanna a 175 anni di carcere per aver rivelato una lunga serie di segreti di stato americani. “rischia 175 anni di prigione per aver detto la verità. È assurdo. Lo strumento di pressione (per impedire l’estradizione dinegli Stati Uniti ndr) è la ...

Stella Moris, moglie di Assange : "Julian non potrà mai essere al sicuro negli Stati Uniti: è il Paese che ha tramato per assassinarlo. Io e i nostri figli lotteremo sempre per la libertà di Julian, ... (fanpage)

Assange e gli altri, guai a chi tocca il potere: così finisce in tribunale chi protesta contro politici e aziende. Su FQ MillenniuM in edicola: Mentre Julian Assange rischia di non uscire mai più dal carcere, c'è chi finisce in tribunale perché denuncia l'uso di pesticidi o un impianto che appesta l'aria. Nel numero in edicola da sabato 9 mar ...

Estradare Assange Se arriverà il sì, la Cedu e l'Australia potrebbero offrire una speranza: La decisione nel processo in corso presso l'Alta Corte di Giustizia britannico per l'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti è una decisione molto attesa. Assange, che rischia una condanna a ...

Scholz contro l'estradizione di Julian Assange negli USA. E si dice ottimista: Dopo l'udienza di febbraio, si continua a parlare di Julian Assange e sulla questione si pronuncia anche il cancelliere tedesco, Olaf Scholz.