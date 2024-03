Jorit | “Ho consegnato una mia opera al Papa” Ma è un fake | lo street artist ammiratore di Putin non è stato ricevuto da Francesco

Jorit a Mosca, tutte le opere dello street artist napoletano in Russia: Jorit a Mosca, tutte le opere dello street artist napoletano in Russia: L'abraccio e la foto tra Jorit e il presidente russo Vladimir Putin durante Il festival della Gioventù a Sochi ha scatenato non poche polemiche. Artista di fama internazionale che ha girato il ...

Guerra Ucraina - Russia, le news del 7 marzo: Guerra Ucraina - Russia, le news del 7 marzo: Cinque persone sono morte, secondo fonti ucraine, in seguito a un attacco russo lanciato contro le infrastrutture portuali di Odessa. Una esplosione è stata avvertita a circa 200 metri dall'area in cu ...

Ucraina Russia, le notizie sulla guerra di oggi | Zelensky: «Se Putin attacca un Paese Nato, l'Italia dovrà mandare uomini». Jorit da Putin: «Qui per dimostrare che sei ...: Ucraina Russia, le notizie sulla guerra di oggi | Zelensky: «Se Putin attacca un Paese Nato, l'Italia dovrà mandare uomini». Jorit da Putin: «Qui per dimostrare che sei ...: Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 7 marzo, in diretta. Zelensky domani in Turchia. Medvedev: «A Odessa l’obiettivo non era Zelensky, ma è un peccato». Il carcere dove morì Navalny sotto sa ...