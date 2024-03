Jorit dice di aver regalato al Papa un quadro con un messaggio su Russia e Palestina | ma la foto è di quattro mesi prima

(Di lunedì 11 marzo 2024) Lo street artistha diffuso oggi 11 marzo sui social unadiFrancesco che riceve una sua opera, una serigrafia che raffigura Nelson Mandela. Nel suo post Ciro Cerullo definisce il Pontefice «essere umano per la pace» in un commento al post e spiega difatto quell’omaggio per «ringraziarlo per il suo costante e profondo impegno per la pace». Nel commento al suo post,ha spiegato divoluto regalare quelsoprattutto «per ricordare come l’Occidente che oggi si chiude a qualsiasi dialogo con la, nascondendosi dietro una presunta difesa di valori “democratici”, è lo stesso Occidente che ieri appoggiava l’apartheid in Sud Africa che intrattiene relazioni con stati dittatoriali in tutto il mondo, quando non li ...

