Jonathan Glazer e l’Oscar per La zona d’interesse | “Mostra dove può condurci la disumanizzazione “

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il discorso del regista premiato per il Miglior Film Internazionale, un racconto sull'Olocausto che induce a riflettere sull'indifferenza di oggi: "Siamo qui come uomini che rifiutano la loro ebraicità e l'Olocausto vengano strumentalizzati da un'occupazione che ha portato al conflitto così tante persone innocenti".

