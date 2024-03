John Lennon | il figlio vorrebbe Emma Stone nel ruolo del padre nel film di Sam Mendes | È il minimo!

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sean Onodel compianto ex membro dei Beatles, ha confessato di volere la star di Povere creature! nel biopic. Intervistato da Variety alla Notte degli Oscar, Sean Onodie Yoko Ono, ha parlato del prossimo progetto composto da quattro, uno per ogni componente del gruppo di Liverpool, diretti da Sam. "Mi sembra ilnecessario per coprire l'epica storia dei Beatles. Hai bisogno di quattro" ha dichiaratojr. Ma chi interpreterà uno dei cantanti più famosi al mondo,, neldedicato a suo? La risposta è sorprendente e scanzonata. Un Premio Oscar per ...

