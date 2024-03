John Cena nudo nella notte degli Oscar | “Non credo di potere aprire la busta” VIDEO

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pubblicato il 11 Marzo, 2024 Mai visto così. E non sono pochi i fan che avrebbero preferito non vederlo così. Perchéè stato protagonista di una gag sul palco dellache fa discutere. Il celebre wrestler e attore. Si è presentato così per annunciare il premio al film coi migliori costumi. L’ex campione Wwe ha fatto capolino con la testa dopo la battuta d’introduzione del presentatore della serata, Jimmy Kimmel, che si chiedeva cosa sarebbe successo se all’improvviso fosse apparso un uomoalla sue spalle su un palco così prestigioso e durante una diretta che stava incollando alle televisioni milioni di spettatori in tutto il mondo. Detto, fatto. Ecco uncome mamma l’ha fatto, ...

