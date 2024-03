John Cena nudo agli Oscar 2024 | ecco il motivo ma le foto del backstage mostrano il trucco

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 marzo– Con gliva in archivio anche il primo(quasi?) integrale nella storia della notte degli Academy. L’attore e wrestlerappare a sorpresa sul palco del Dolby Theatre totalmente svestito, con il suo fisico statuario in bella evidenza e solo la busta con il nome del vincitore della categoria ‘Migliori costumi’ a coprire le parti intime. “Potete immaginare un uomo che passaper il palco stasera? Non sarebbe folle?”, azzarda il conduttore Jimmy Kimmel prima dell’ingresso del wrestler. Che – tra i brusii della platea – esordisce con una battuta: "Non credo di poterla aprire”, dice l’ex stella della Wwe riferendosi alla grande busta beige. E commenta: "Ragazzi, io non lotto, lotto con gli shorts". "Gli ...

