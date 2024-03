John Cena e la gag agli Oscar 2024 in cui è nudo

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nella notte del 11 Marzo si è tenuta a Los Angeles la novantaseiesima edizione degli, una delle cerimonie più attese e prestigiose nel mondo del cinema, che ci ha regalato parecchie emozioni e momenti iconici. Tra le scene memorabili della serata, spicca l’intervento di, wrestler e attore, che ha calcato il celebre palco del Dolby Theatre per presentare il premio per i migliori costumi in un’inusuale nudità.si è presentato davanti a milioni di ospiti e telespettatori con il suo prorompente fisico e con solo una busta contenente il nome del vincitore per i Migliori Costumi, posizionata appositamente per coprire le proprie parti intime. Al momento di aprire la busta e svelare il vincitore della categoria, in suo soccorso, è arrivato il conduttore della serata, il comico e attore Jimmy Fallon, che ...