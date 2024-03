Jimmy Kimmel | Greta Gerwig | Madame Web e gli abusi di droga di Robert Downey Jr nel monologo degli Oscar

(Di lunedì 11 marzo 2024)a ruota libera nelintroduttivo della cerimonia2024, ha ironizzato sul flop diWeb, sulla mancata nomination die sul passato turbolento diJr.a 360° peragli2024. Nessuno ha dato un pugno al conduttore, anche seJr. è apparso infastidito per le battute che alludevano ai suoi trascorsi di tossicodipendenza. Tra i bersagli diil bistrattatoWeb, flop al botteghino nonostante la presenza di Dakota Johnson e Sydney Sweeney: "È stato un anno fantastico anche per il ...

L'ex wrestler e attore si è presentato sul palco degli Oscar 2024 completamente nudo per annunciare la statuetta come miglior costume. Nella gag, coinvolto anche il presentatore Jimmy Kimmel che lo ... (fanpage)

Oscar 2024, Jimmy Kimmel attacca Trump: “Sono sorpreso che lei sia ancora in piedi, non è tardi in prigione”: Oscar 2024, Jimmy Kimmel attacca Trump: “Sono sorpreso che lei sia ancora in piedi, non è tardi in prigione”: Dal palco del Dolby Theatre, il comico e presentatore della notte degli Oscar si è preso un piccolo spazio per replicare all’ex presidente Usa ...

Trump critica Jimmy Kimmel, il conduttore degli oscar replica: “Sorpreso che sia ancora in piedi, non è un po’ tardi in prigione”: Trump critica Jimmy Kimmel, il conduttore degli oscar replica: “Sorpreso che sia ancora in piedi, non è un po’ tardi in prigione”: Alla fine della notte degli Oscar il presentatore della serata, Jimmy Kimmel, ha risposto con una battuta alle critiche lanciate da Donald Trump sulla sua conduzione. Leggendo una serie di passaggi de ...

John Cena nudo agli Oscar, Jimmy Kimmel lo copre con una tenda: la gag: John Cena nudo agli Oscar, Jimmy Kimmel lo copre con una tenda: la gag: L'ex wrestler e attore si è presentato sul palco degli Oscar 2024 completamente nudo per annunciare la statuetta come miglior costume ...