Jesi | in tre senza assicurazione e uno senza patente | raffica di multe

(Di lunedì 11 marzo 2024)(Ancona), 11 marzo 2024 – Ancora persone trovate alla guidadi sanzioni. Sono altre tre auto sprovviste diche sono state fermate nella scorsa settimana dagli agenti della polizia locale e sottoposte a sequestro amministrativo con salate sanzioni per i proprietari. Si tratta, nell’ordine, di una Mercedes 320 di un giovane greco, fermata in via del Cascamificio. Il proprietario ha deciso di pagare subito i 900 euro di multa e quindi s è visto restituire poco dopo la vettura, previa necessaria riattivazione della polizza. Poi è stata la volta di una Fiat Punto fermata in viale Don Minzoni e alla cui guida si trovava un cinquantenne ivoriano: stessa sanzione e sequestro del mezzo. Infine è toccato ad un furgone ...

