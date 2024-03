Jesi Fioretto d’oro per Cercaci | d’argento per Ingargiola

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tanti ottimi piazzamenti per gli altri atleti come Elena Tangherlini e quelli che si allenano nel club scherma di via Solazzi come Fattori e Rotella, 11 marzo 2024 – Momento propizio per la schermana che ottenuto l’oro di Francescodel Club Schermae l’argento di Francesco(atleta delle Fiamme Oro che si allena presso il Club di) in occasione della 2^ Prova Nazionale Giovani e Assoluti die Sciabola a Lucca. Ben 910, tra cui tante stelle della scherma azzurra, gli atleti che hanno incrociato le lame durante le quattro giornate di gare che mettevano in palio i pass per i Tricolori Under 20 di maggio a Genova e per i Campionati Italiani Assoluti di giugno a Cagliari.FEMMINILE ...