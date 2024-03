Jannik Sinner non si ferma | ancora una vittoria

(Di lunedì 11 marzo 2024)continua a lasciare il segno nel mondo del tennis, conndosi come uno dei giocatori più in forma della stagione. La sua striscia di vittorie si estende a 17 match consecutivi, mantenendolo imbattuto in questo avvio di anno. La sua ultima impresa si è svolta sotto il cielo di Indian Wells, dove ha superato Jan-Lennard Struff in una partita che più che un confronto, è sembrato un utile allenamento per il giovane talento altoatesino. Nonostante un inizio di match in cui Struff, senza precedenti contro, ha cercato di imporre un gioco aggressivo su consiglio del suo coach Arriens, il numero 3 del mondo ha rapidamente preso il controllo del gioco. La capacità di annullare i break points con il suo potente servizio e di imporre il proprio ritmo ha permesso adi chiudere il ...

