Jannik Sinner | l' insaziabile | Giorni buoni e giorni peggiori Dopo l' ultima vittoria

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) È arrivato fin qui in carrozza agli ottavi di finale di Indian Wells, sempre più protagonista della racchetta e sempre più determinato a inseguire e catturare la seconda posizione del ranking ATP. Anche il tedesco Jan-Lennard Struff si è dovuto piegare, nel terzo turno del torneo, alla forza e all'imprendibilità del tennista altoatesino.lo ha infilzato con una serie di passanti di dritto e rovescio, vanificando i suoi attacchi e portando a casa la partita con il punteggio di 6-3, 6-4. Stando alle statistiche ATP,è stato impeccabile nel dritto durante l'incontro sia per potenza che per precisione, con un 9.6 di rating a fine match. Nel primo set, addirittura, il dato era salito ad un pazzesco 9.9! Perè la 14imadel 2024 su 14 partite, la ...