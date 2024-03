Jacobelli | «Inzaghi maestro del turnover! Un dato dell’Inter lo dimostra»

(Di lunedì 11 marzo 2024) Con dieci vittorie su dieci nel 2024 in Serie Aha portato l’Inter a +16 sul Milan, ipotecando il titolo., nel suo commento alla giornata per Radio Radio Mattino Sport e News, celebra le capacità del tecnico piacentino. A UN PASSO – Xavierpremia la capolista indiscussa: «L’Inter vola verso il ventesimo scudetto, quello della seconda stella. L’Inter schiacciasassi ha sofferto, contro un grande Bologna che merita in campo di legittimare le sue ambizioni Champions League. Ma ancora una volta Simonesi ètodel: non è un caso che il gol vittoria l’abbia realizzato Yann Bisseck. La Juventus, nell’arco delle ultime sette gare disputate, ha vinto una sola volta. È un campionato sempre più avvincente ed ...

