Jacobelli | “Calzona ha ‘rispallettizzato’ la squadra Il Napoli può qualificarsi alla prossima Champions”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 11 marzo 2024): “Ritengo che la volata per i posti nellaLeague, sperando che l’Italia possa iscrivere cinque squadre, si deciderà solo all’ultima giornata” Per fare il punto della situazione sulla Serie A la redazione di News.Superscommesse.it ha raggiunto Xavier. Con l’Inter ormai avviata verso lo scudetto, nella chiacchierata con il noto giornalista si sono affrontati diversi temi: dlotta per entrare nellaLeague a quella per lasalvezza, senza dimenticare un focus sulle prospettive delle sei squadre italiane ancora in corsa nelle coppe europee. In questo particolare estratto,commenta i risultati e gli obiettivi del nuovodi ...