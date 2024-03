Issata la bandiera svedese al quartier generale della Nato: Issata la bandiera svedese al quartier generale della Nato: La bandiera svedese è stata Issata al quartier generale della Nato, a Bruxelles, e ora sventola accanto a quelle degli altri 31 alleati. (ANSA) ...

Bandiera israeliana in aula, scoppia la bagarre in consiglio comunale: bandiera israeliana in aula, scoppia la bagarre in consiglio comunale: Bagarre a Palazzo Vecchio e seduta del consiglio comunale sospesa per oltre un’ora. Lo scontro è scoppiato dopo la reiterata esposizione in aula della bandiera di Israele. Prima da parte del capogrupp ...

Svezia nella Nato da lunedì 11 marzo: Svezia nella Nato da lunedì 11 marzo: La bandiera della Svezia potrebbe essere Issata presso l'edifico dove a Bruxelles ha sede il quartier generale della North Atlantic Treaty Organizatio (Nato). È quanto emerge da alcune indiscrezioni r ...