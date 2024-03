Israele | giallo sulla morte di Marwan Issa | vice capo di Hamas in un raid sui tunnel a Gaza Netanyahu non conferma

(Di lunedì 11 marzo 2024), un vertice di, potrebbe esser morto in undi. Ma il premier Benjaminnonfinora il decesso.dovrebbe aver perso la vita sabato, nel centro della Striscia, in uncontro alcunisituati sotto il campo profughi di Nuseirat. Secondo la Reuters si sta verificando l’azione militare. In un video sui social, il presidente dichiara: «Siamostrada della vittoria completa, abbiamo già ucciso il numero quattro di, ora tocca al numero tre, al numero due e al numero uno». «Ci sono stati successi, anche negli ultimi giorni, e ci saranno altri successi», ha dichiarato il ministro della Difesa Yoav ...

Noa è viva. La 26enne ostaggi o a Gaza, volto simbolo della mattanza del 7 ottobre, apparsa proprio nelle scorse ore in tre video pubblicati da Hamas, per l’esercito israeliano continua a ... (secoloditalia)

Il presidente Usa Biden bacchetta il premier di Israele Netanyahu, il Vaticano invita al negoziato l'Ucraina e altre notizie interessanti: Il presidente Usa Biden bacchetta il premier di Israele Netanyahu, il Vaticano invita al negoziato l'Ucraina e altre notizie interessanti: La portavoce del ministero degli Esteri della Federazione Russa Maria Zakharova ha affermato che le frasi del papa sono rivolte prettamente all'Occidente, che dovrebbe accantonare le ambizioni di ...

A GAZA - Israele annuncia: "L'attacco a Rafah non avverrà presto": A GAZA - Israele annuncia: "L'attacco a Rafah non avverrà presto": Un attacco a Rafah non avverrà presto. Lo hanno detto alla Cnn, ripresi dai media israeliani, esponenti politici e militari israeliani secondo cui l'esercito non è ancora pronto e non ha completato i ...

Guerra in Medio Oriente: la missione Aspides, il giallo del piccolo Kfir e l’ultimatum di Israele in vista del Ramadan: Guerra in Medio Oriente: la missione Aspides, il giallo del piccolo Kfir e l’ultimatum di Israele in vista del Ramadan: Mentre l’Europa si muove nello scacchiere navale del Medio Oriente, nell’epicentro della crisi, cioè ai confini di Israele, la guerra continua. E lo fa su più fronti. Nella Striscia di Gaza le truppe ...