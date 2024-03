Isola | la confessione di una famosissima ex naufraga | “Per combattere la depressione ho cominciato a farmi di eroina”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tra i personaggi famosi che negli anni sono passati da L’dei Famosi ce ne sono diversi che hanno raccontato alcuni aneddoti della propria vita, anche drammatici e toccanti, lasciando il segno nei telespettatori. È il caso di Taylor Mega, la quale proprio nel corso della sua esperienza all’interno del reality di Canale 5 ha raccontato del periodo difficile vissuto quando era molto giovane e che l’ha spinta a cadere nel vortice delle droghe. Di recente, l’exè tornata a parlare delle difficoltà vissute nel periodo dell’adolescenza e lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata nel corso del podcast 1 % Podcast con Giacomo Freddi. Taylor ha raccontato di aver vissuto un’esperienza traumatica che l’ha gettata nel baratro della. Unache però essendo molto giovane non aveva ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a isaechia©

Nei reality accade spesso che i concorrenti violino il regolamento . E’ successo anche all’ Isola dei Famosi , come confessato da due noti ex naufraghi . Stiamo parlando di Nicolas Vaporidis ed Edoardo ... (blogtivvu)

Isola dei Famosi, due noti ex naufraghi hanno violato più volte il regolamento: arriva la clamorosa confessione: Isola dei Famosi, due noti ex naufraghi hanno violato più volte il regolamento: arriva la clamorosa confessione: Isola dei Famosi, due noti ex naufraghi hanno violato più volte il regolamento: arriva la clamorosa confessione a distanza di anni.

Zuzzurro e Gaspare, Nino Formicola: “Sono morto anche io con Andrea Brambilla”/ La confessione choc: Zuzzurro e Gaspare, Nino Formicola: “Sono morto anche io con Andrea Brambilla”/ La confessione choc: Zuzzurro e Gaspare, Nino Formicola ed il dolore per la morte di Andrea Brambilla: "Quando è morto sono morto anch'io" e su L'Isola dei famosi.

Isola del Giglio notizie ed informazioni turistiche: Isola del Giglio notizie ed informazioni turistiche: ai sensi dei commi 132 e 133 L. 127/1997 nel Comune di Isola del Giglio. Per l’ammissione alla selezione ...