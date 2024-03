Iris Savastano FI | “De Laurentis faccia chiarezza | Bagnoli o Fuorigrotta”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Apprendiamo con entusiasmo la volontà del Presidente Dedi voler finalmente investire nel restyling dello Stadio Maradona o nel rifacimento di un nuovo stadio nell’area di. Sono anni che grava sui cittadini del Comune di Napoli il costo di manutenzione dello Stadio Maradona, a causa di una convenzione non più aggiornata. Speriamo sia finalmente arrivato il momento che si investa e che soprattutto lochi, da anni, ha avuto grandi soddisfazioni, non solo calcistiche, dalla squadra del Napoli. Come segretaria cittadina di Forza Italia, potremmo anche essere favorevoli purché il Napoli possa avere finalmente, in un modo o nell’altro, uno stadio moderno e adeguato agli standard europei, in tempi stretti. Ove mai si scegliesse una nuova location, lo Stadio Maradona dovrà poi essere ...

