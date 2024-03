iPhone 15 è ora in OFFERTA SPECIALE da MediaWorld!

(Di lunedì 11 marzo 2024) Apple15 è il protagonista dell’esclusivadi oggi, scopriamo perché è il regalo perfetto da fare a sé stessi e agli altri L’15 è l’ultimo modello di smartphone Apple, che rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai modelli precedenti. Si trova ora indaa soli 829,00€ invece dei canonici 979,00€. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche più importanti. Per acquistarlo seguite questo link. Caratteristiche principali dell’15 indaDynamic Island: un display interattivo che fornisce notifiche e informazioni in tempo reale, senza che sia necessario aprire l’applicazione corrispondente. Ciò semplifica l’utilizzo quotidiano del telefono, ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a tuttotek©

Alla fine, per quanto tirato, è arrivato l’ok di Apple nei confronti dell’Unione Europea, che si concretizzerà a partire dal prossimo mese di marzo, e col rilascio del nuovo sistema operativo per ... (thesocialpost)

Il passaggio da una piattaforma all’altra non è mai semplice, ma in alcuni casi può essere più difficile del necessario. Tuttavia, in risposta al DMA dell’UE, Apple ha confermato che sta lavorando a ... (chiccheinformatiche)

Secondo rilancio di marzo per iPhone 14 a prezzo basso su Amazon: Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo iPhone 14 può contare su un evoluto sistema di ...poter poi sfruttare la modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi e la modalità Cinema ora ...

Apple AirPods 3: SCONTO WOW su Amazon: Avviando la riproduzione da uno all'altro device e passano subito al tuo iPhone quando è in arrivo ... Approfittane ora Acquistali subito a soli 159 euro , invece di 199 euro. Per ottenere questa ...

Apple iPhone 15 Pro Max: su Amazon RISPARMI 190 euro, corri a prenderlo!: Apple iPhone 15 Pro Max: su Amazon RISPARMI 190 euro, corri a prenderlo!: iPhone 15 Pro Max ha un design robusto e leggero in titanio di grado aerospaziale con vetro posteriore opaco e parte frontale in Ceramic Shield, più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone.

iPhone 16 Pro con Tasto Cattura mostrato negli schemi CAD: iPhone 16 Pro con Tasto Cattura mostrato negli schemi CAD: Del nuovo Tasto Cattura che Apple ha intenzione di inserire in tutti i modelli di quest’anno sentiamo parlare dal 2023: ora grazie a una serie di schemi tecnici CAD possiamo dare uno sguardo a ...

L’iPhone 16 PRO presenta una novità clamorosa per la fotografia: L’iPhone 16 PRO presenta una novità clamorosa per la fotografia: Le anticipazioni sul prossimo iPhone 16 Pro hanno scatenato un vero e proprio pandemonio tra gli appassionati di tecnologia, ansiosi di conoscere ogni singolo d ...