“Io Capitano è un film su Schettino” | l’errore su Televideo è da Oscar

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nel giorno in cui Ioha perso agli2024 a favore di un altrostraordinario, La zona d’interesse,mette a segno un errore clamoroso scrivendo che ildi Garrone è incentrato sulFrancescoe sul disastro della Costa Concordia. La news disu Io– fonte: RaiCome potete vedere nell’immagine qui sopra, la prima parte della news suè corretta e parla del premio andato alLa zona d’interesse, dal secondo paragrafo in poi la news prende una direzione inaspettata e leggiamo che “Ildi Garrone, ispirato alla vita dele al disastro delal Costa Concordia, ...

