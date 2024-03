Inzaghi e l’arma del riposo | gestione ad hoc col Bologna

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 11 marzo 2024)colha mostrato un nuovo passo nella suadella rosa. Ha guardato alla Champions League, giocandosi qualche rischio, ma senza perdere competitività. NUOVO PASSO – Ladella rosa diè stato un tema di discussione costante nel corso della stagione. Con critiche anche feroci, malgrado i risultati. Il tecnico però ha sempre mantenuto la sua strada, figlia di una strategia con ottica superiore. E colè arrivato un nuovo tassello. OTTICA CHAMPIONS –in tutta la prima parte di stagione ha dato priorità al campionato, sfruttando le partite di Champions League per dareai suoi titolari. In tutto il girone, solo in una occasione ha mandato in campo la formazione tipo, col Benfica a San Siro. Nella ...