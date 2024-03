Inzaghi e il fantasma di Conte Ecco cosa servirà per scacciarlo – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 11 marzo 2024)vede il suo primo scudetto da allenatore. Il tecnico dell’Inter vuole vincere per completare il rimpiazzo die cancellare il suo nome, spiega Tuttosport.– Simoneè pronto a scacciarsi da dosso ildi Antonio, l’ultimo ad aver vinto sulla panchina dell’Inter il tanto atteso scudetto dopo un decennio di dominio della Juventus. Nella seconda annata a Milano,vinse lo scudetto conquistando 91 punti grazie a 28 vittorie, 7 pareggi e 3 sole sconfitte. Un tricolore che arrivò grazie agli 89 gol segnati, secondo miglior attacco, e i 35 gol subiti, come miglior difesa. A oggiè in linea con questi numeri e può fare sicuramente di meglio. Mancano solo 16 punti per arrivare ai 91 della seconda Inter di ...