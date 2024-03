Investita | nessuno si ferma | Chi ha visto ci aiuti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024) GAVIRATE (Varese) Urtata da un’auto vicino all’ufficio postale in via Al Lido, mentre attraversava sulle strisce pedonali, non è stata soccorsa dall’investitore che si è subito allontanato. Dolorante e piangente sul marciapiede, non ha ricevuto aiuto da, eppure in quel momento transitavano altre auto e pedoni che avrebbero potuto accertarsi delle sue condizioni, rincuorarla: nessuna solidarietà, solo indifferenza. Una brutta esperienza per la ventenne che ha riportato un brutto trauma alla gamba ma per fortuna, nonostante la violenta caduta sull’asfalto, nulla di rotto. Umanamente più dolorosa la ferita interiore, l’aver sperimentato la mancanza di solidarietà della gente, indifferente verso il suo pianto. A soccorrere la ventenne, la mamma a cui ha telefonato e che è arrivata velocemente sul luogo dell’incidente, quindi il ricovero al pronto soccorso per ...