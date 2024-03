International Street Food a Udine da giovedì 14 a domenica 17 marzo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sarà, nel terzo week end dida14 a17, ad accogliere l’8° tappa di questo importante tour, che si svolgerà in Piazza 1° Maggio (ildalle ore 18 alle 24, il venerdì, il sabato e ladalle ore 12 alle 24). L’iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità ha ormai conquistato il grande pubblico e conterà ben 150 tappe, distribuite lungo tutto lo stivale fino alla fine di novembre 2024. Un calendario intenso di eventi, che toccherà tutti gli angoli del Paese e permetterà di assaporare le migliori specialità italiane e straniere. Sempre all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità. Tanti truck con dell’eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori. Un appuntamento di grande originalità per ...

Capcom’s Monster Hunter: World Tops 25 Million Units Sold Globally!: With Monster Hunter: World, Capcom drove the Monster Hunter series to global-brand status with a series-first worldwide simultaneous launch and International promotional activities, establishing the ...ansa

Meliá Hotels International debutta in Sardegna: Prosegue l’espansione globale di Meliá Hotels International (MHI) che consolida ulteriormente la sua presenza nel Mediterraneo e sul territorio Italiano con l’annuncio di apertura del primo hotel de [ ...advtraining

