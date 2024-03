Inter | si fermano Carlos Augusto e Arnautovic

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) – L’prepara il match in programma mercoledì sera contro l’Atletico Madrid: la squadra di Inzaghi deve difendere la vittoria conquistata all’andata per 1-0 contro gli spagnoli. Per il match in terra iberica, il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di(match winner dell’andata) eche si sono fermati nel match contro il Bologna. Questo il comunicato del club: “Markosi sono sottoposti questa mattina a esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra per l’attaccante austriaco. Elongazione muscolare al soleo della gamba destra per l’esterno brasiliano. I due calciatori nerazzurri saranno rivalutati nei prossimi ...