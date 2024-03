(Di lunedì 11 marzo 2024) Ancora una vittoria, la decima consecutiva in Serie A nel 2024 in altrettante partite. Un percorso netto che ha permesso ai nerazzurri di allungare...

Andrea Paventi spiega in maniera precisa lo stato fisico e psicologico del L’Inter , riportando le sensazioni dopo la vittoria in rimonta contro la Roma . Di seguito L’Inter vento del giornalista su Sky ... (inter-news)

Serie A, Inter padrona dello scudetto: in quota la seconda stella arriverà nel derby. Per i bookie occhio al record di punti: Serie A, Inter padrona dello scudetto: in quota la seconda stella arriverà nel derby. Per i bookie occhio al record di punti: ROMA – Ancora una vittoria, la decima consecutiva in Serie A nel 2024 in altrettante partite. Un percorso netto che ha permesso ai nerazzurri di allungare fino a +17 sul Milan secondo a dieci giornate ...

Razzismo sugli spalti di Bologna-Inter: un tifoso dà della 'scimmia' a Dumfries ma viene zittito dagli altri tifosi: Razzismo sugli spalti di Bologna-Inter: un tifoso dà della 'scimmia' a Dumfries ma viene zittito dagli altri tifosi: Un episodio di razzismo - immediatamente sedato - è andato in scena sabato alle 18 allo stadio Dall`Ara mentre in campo giocavano i padroni di casa del Bologna.

Quanti punti mancano all’Inter per vincere matematicamente lo Scudetto della seconda stella: Quanti punti mancano all’Inter per vincere matematicamente lo Scudetto della seconda stella: L’Inter ha vinto dieci partite consecutive in Serie A ed è sempre più vicina allo Scudetto numero 20. I nerazzurri possono già fare calcoli importanti. A Inzaghi mancano 16 punti per avere la ...