Inter | Madrid non è un esame | perché Inzaghi ha già centrato l'obiettivo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Diciamolo prima, a scanso di equivoci. Mercoledì l’si gioca l’accesso agli ottavi di Champions, non la stagione. Non...

Atletico Madrid-Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming: Atletico Madrid-Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming: L`Inter che viaggia spedita in campionato riporta la sua attenzione sulla Champions League e mercoledì 13 marzo a partire dalle ore 21 affronterà l`Atletico Madrd.

cHAMPIONS LEAGUE, IL POLACCO Marciniak ARBITRERà ATLETICO MADRID-INTER: cHAMPIONS LEAGUE, IL POLACCO Marciniak ARBITRERà ATLETICO Madrid-Inter: Sarà il polacco Szymon Marciniak a dirigere il match di ritorno degli ottavi di Champions League fra Atletico Madrid e Inter. Il direttore ...

Inter: l'ultima volta che Lautaro è rimasto in panchina fu... prima di una sconfitta a Madrid: Inter: l'ultima volta che Lautaro è rimasto in panchina fu... prima di una sconfitta a Madrid: Zero minuti in campo per Lautaro Martinez nel corso dell`ultima gara vinta dall`Inter per 1-0 contro il Bologna e già questa di per sè è una notizia perchè.