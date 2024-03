Inter | le condizioni di Arnautovic e Carlos Augusto

(Di lunedì 11 marzo 2024) I due calciatori dell’Marko, usciti entrambi anzitempo nella sfida di sabato contro il Bologna, si sono sottoposti questa mattina agli esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esiti riportano un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra per l’attaccante austriaco, mentre per l’esterno brasiliano si tratta di un’elongazione muscolare al soleo della gamba destra. Entrambi saranno rivalutati nei prossimi giorni. SportFace.

