Inter | il record di punti è possibile | la previsione sulla festa scudetto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2024) E’ iniziato il countdown per festeggiare lodell’. La squadra di Simone Inzaghi continua il rendimento eccezionale e nel big match contro il Bologna è arrivata l’ennesima prova di forza. La gara del Dall’Ara si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol realizzato dal difensore Bisseck. La compagine nerazzurra è stata in grado di gestire il gol del vantaggio e si è risparmiata in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions contro l’Atletico Madrid. Foto di Elisabetta Baracchi / AnsaLa vittoria contro il Bologna ha permesso all’di allungare fino a +16 sul secondo posto occupato dal Milan, + 17 sul terzo della Juventus. A 10 giornate dal termine loè in cassaforte. Per gli esperti di Goldbet e Better, il ...