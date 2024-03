Inter Genoa | rigore Barella | il Var «Per noi non è punibile»

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’analisi a Open Var delassegnato inper il fallo di Frendrup su: la conversazione con Ayroldi La conversazione audio arbitro Giovanni Ayroldi-VAR: «Prende il pallone ma lo travolge, non puòvenire così. Per me è, non può entrare così. Calcia ma non può entrare così». «Per noi non è. Ti consiglio l’On Field Review, ti mando la Goal Line» «Per me èanche se prende il pallone. Non può entrare così.» LE PAROLE DI TOMMASI – «Ha sbagliato Ayroldi, la sensazione dal campo ci può stare. Ha peccato di gioventù, bravi VAR e AVAR a richiamarlo. Le immagini sono chiare, Ayroldi non riesce a staccarsi dalla sensazione ma sbaglia. Doveva aprire la mente. Ammonizione di Lautaro giusta per il contatto ...

