Inter | Arnautovic e Carlos Augusto out per Madrid | l'esito degli esami

I ripetuti problemi fisici di Arnautovic , che si è infortunato anche in Bologna-Inter, fanno sì di non potersi fidare al 100% dell’austriaco per la prossima stagione. Dove la sensazione è che il ... (inter-news)

inter: risentimento per arnautovic, elongazione per carlos augusto: Inter: risentimento per Arnautovic, elongazione per carlos augusto: Comunicato dell'Inter: "Marko Arnautovic e Carlos Augusto si sono sottoposti questa mattina a esami strumentali, presso l'Istituto Humanitas ...

UFFICIALE – Inter, esami per Arnautovic e Carlos Augusto: le loro condizioni: UFFICIALE – Inter, esami per Arnautovic e Carlos Augusto: le loro condizioni: Arriva un aggiornamento sulle condizioni dei due infortunati in casa nerazzurra dopo Bologna-Inter. Marko Arnautovic e Carlos Augusto hanno infatti oggi sostenuto gli esami strumentali in programma co ...

Atletico-Inter, non solo Arnautovic e Carlos Augusto: a rischio il bomber: Atletico-Inter, non solo Arnautovic e Carlos Augusto: a rischio il bomber: Atletico Madrid-Inter rischia di essere la partita dei grandi assenti: anche il bomber rischia di non farcela, occhio alla scelta a sorpresa ...