Arnautovic e Carlos Augusto sono usciti per infortunio sabato a Bologna e, come già anticipato ieri, l’ Inter oggi li sottoporrà a esami . C’è pure una botta per un altro giocatore, come segnala il ... (inter-news)

I ripetuti problemi fisici di Arnautovic , che si è infortunato anche in Bologna-Inter, fanno sì di non potersi fidare al 100% dell’austriaco per la prossima stagione. Dove la sensazione è che il ... (inter-news)

Inter, altro record per Sommer: numero uno nella storia nerazzurra: Inter, altro record per Sommer: numero uno nella storia nerazzurra: Un percorso straordinario, un 2024 perfetto, costellato di soli successi (13 in altrettante partite). L’Inter si dirige a gonfie vele verso la conquista del 20° tricolore nella sua storia, ma a ...

Atletico-Inter, ennesima tegola per l’allenatore: si ferma un altro giocatore: Atletico-Inter, ennesima tegola per l’allenatore: si ferma un altro giocatore: Non arrivano buone notizie in vista di quella che sarà la sfida di mercoledì 13 marzo tra Atletico Madrid e Inter, con l’allenatore che è costretto a rinunciare ad un suo titolare. L’Inter non conosc ...

Inter, seconda stella più vicina: quando Inzaghi può vincere lo Scudetto, la data: Inter, seconda stella più vicina: quando Inzaghi può vincere lo Scudetto, la data: Inter, seconda stella è molto più vicina. I nerazzurri sono schiacciasassi: 10 partite giocate, 10 vittorie. Lo Scudetto è a portata di mano.