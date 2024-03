Inter ad un bivio | non si faccia un errore sul giudizio di Inzaghi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’si trova adesso alpiù importante di questa stagione. Il primo obiettivo era e rimane ancora lo Scudetto, ma la Champions League dà grandi stimoli. Non siperò una fine anno. NUMERI – L’sta facendo una stagione straordinaria, figlia di un’organizzazione di gioco che si avvicina alla perfezione. L’azione del gol a Bologna dimostra le potenzialità infinite di una squadra che attacca con 9 o 10 giocatori di movimento, portando i difensori a rendersi pericolosi nell’area di rigore avversaria. Il lavoro di Simoneè innegabile, così come il dominio del campionato. 75 punti in appena 28 partite, 70 gol fatti e 13 subiti. Nessuno ha questi numeri in Europa, solo Roberto Mancini una volta con l’ha fatto meglio con 76 ...