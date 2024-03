Inter a Madrid | la Champions League diventa prioritaria | messaggi da dare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’è attesa dall’appuntamento principale del mese di marzo: la trasferta di dopodomani contro l’Atlético. La, a questo punto, èta la priorità e bisogna proseguire il percorso. IN PRIMO PIANO – Senza fare troppi giri di parole, la Serie A per l’è ormai in tasca. Mancano quindici punti su trenta disponibili, ossia si può perdere la metà delle partite vincendo il titolo lo stesso senza problemi. Tanto che si inizia a pensare a una festa nel derby col Milan, che sarebbe ancor più gustosa. Il rendimento spettacolare del 2024, tredici vittorie su altrettante partite di cui dieci di campionato, fa sì che la squadra di Simone Inzaghi abbia fatto il vuoto. Le avversarie non si vedono più, tanto che la Juventus ora non è nemmeno la prima inseguitrice ...