Insulti omofobi a Casalino | parla Augusto Proietti | “Ho tanti amici gay | vediamoci e finiamola qui”

Il re dei venditori ambulanti di Roma , Augusto Proietti, lancia Insulti omofobi a Rocco Casalino , ex portavoce del governo pentastellato. Il motivo? Una multa per i “due metri quadri di banco” in ... (thesocialpost)

ROMA Un attacco omofobo, Insulti a più non posso, parolacce. Li ha rivolti in un video sui social Augusto Proietti, il "re delle bancarelle di Roma" a Rocco Casalino (nella foto in basso) , ex ... (quotidiano)