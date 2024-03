Inps | Gelera | Spero Istituto ottenga certificazione parità genere nel 2024

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) - ''che l'ladella parita dinel''. Lo afferma il commissario dell', Micaela, aprendo l'eventodi'Un nuovo paradigma nel dna dell'organizzazione e un valore della pa per promuovere eccellenza e professionalità'. Un evento che ''va a premiare l'attivita del cug, un'attività che l'e gli organi hanno sempre condiviso e sostenuto'', sottolinea. ''Un'attività che mira a obiettivi importanti, non solo per l'ma per tutte le pa, e soprattutto si concretizza con azioni concrete, azioni positive, che mirano oltre che alladi, quindi ...