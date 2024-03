Inps, Caridi: "Orgoglioso su temi come parità genere Istituto è eccellenza pa": Inps, Caridi: "Orgoglioso su temi come parità genere Istituto è eccellenza pa": (Adnkronos) - La parificazione di genere ''non sia solo immagine e nemmeno il raggiungimento di un obiettivo. Deve essere un percorso di miglioramento che l'Inps deve fare''. ''Sono molto orgoglioso c ...

Inps e Inail, ecco i cda. Ora è sfida tra FI e FdI per i direttori generali: Inps e Inail, ecco i cda. Ora è sfida tra FI e FdI per i direttori generali: Se si guarda alle presidenze (ancora non operative) l’Inps è finita in quota Lega: Gabriele Fava, giuslavorista stimato da Giancarlo Giorgetti. L’Inail invece è in quota Fratelli d’Italia: Fabrizio ...

Chi c’è (e chi non c’è) nei nuovi cda di Inps e Inail: Chi c’è (e chi non c’è) nei nuovi cda di Inps e Inail: Va formandosi il puzzle delle nomine di Inps e Inail., Ecco chi sono i componenti dei nuovi cda, in attesa della formalizzazione ...