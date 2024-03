Inps | al via le domande per il bonus nido | fino a 3 600 euro

(Di lunedì 11 marzo 2024) I genitori di bambini nati nel 2024 con un altro figlio minore di 10 anni e con un Isee minorenni in corso di validità inferiore a 40milapotranno avere unper il pagamento della retta in caso di frequenza di questa struttura pari a 3.600su base annua (dieci rate da 327,27e una da 327,30). Lo chiarisce l'in un messaggio su quanto previsto dalla legge di Bilancio. L'ricorda che questo contributo è stato maggiorato dalla legge di bilancio per i bambini nati quest'anno con un fratello/sorella con meno di 10 anni ma che un contributo è previsto in base alla legge di Bilancio per il 2017 per i bambini con meno di tre anni. La domanda di contributo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2024, dal genitore o dal ...

