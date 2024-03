(Di lunedì 11 marzo 2024) “Il nostro obiettivo è di far trovarein modo stabile ina diversi giovani in multinazionali innovative ed in settori come la digitalizzazione e l', ancora poco sviluppati nel Meridione. Si cercherà di creare occupazione al Sud condividendo competenze, soluzioni tecnologiche da aziende internazionali. Tutto questo potrà essere realizzato presso Isola Catania, impact

Innovazione: Sicilia, nuovi posti di lavoro con coworking: Innovazione: Sicilia, nuovi posti di lavoro con coworking: “Il nostro obiettivo è di far trovare lavoro in modo stabile in Sicilia a diversi giovani in multinazionali innovative ed in settori come la digitalizzazione e l'Innovazione, ancora poco sviluppati ne ...

La Sicilia si prepara a ripartire, presentato il Piano Industria 2030: La Sicilia si prepara a ripartire, presentato il Piano Industria 2030: Presentato a Palermo il Piano Industria Sicilia 2030, in occasione del forum ACT TANK di The European House Ambrosetti ...

Caminetti Aliberti: Innovazione siciliana alla fiera Progetto Fuoco 2024 di Verona: Caminetti Aliberti: Innovazione Siciliana alla fiera Progetto Fuoco 2024 di Verona: Nel panorama delle energie rinnovabili, il riscaldamento a biomassa si posiziona come una delle soluzioni più promettenti ed eco-compatibili. Al centro di questa rivoluzione verde troviamo Progetto Fu ...