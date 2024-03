(Di lunedì 11 marzo 2024) La zanzara coreana è apparsa qualche anno fa e si sta diffondendo in tutta Italia. Il clima è sempre più umido e appiccicoso e le zanzare amano i nostri livelli di umidità, che a differenza delle zone calde ma desertiche, consentono loro di prosperare avendo a disposizione caldo e acqua. Le zanzare giunte da aree tropicali in questi anni, scegliendo l’Italia, dimostrano appunto il cambiamento climatico in corso: queste specie sono in aumento perché riescono a sopravvivere meglio con il nostro nuovo clima.

Formazione anno di prova: non si sa le nuove regole valgano già per quest'anno. Rendere obbligatorio anche il tema dell'inclusione [...: ... Stem e multilinguistiche Non è chiaro se il Decreto Legge contenga un refuso in merito all'anno scolastico di partenza di questa innovazione, oppure se queste ore debbano intendersi come aggiuntive,...

Donne d'Impresa, Sandra Miotto spiega l'importanza della armocromia nei colloqui di lavoro: Il suo interesse principale è sempre stato quello di promuovere l'innovazione sostenibile, il benessere aziendale e il miglioramento della produttività, ritenendo equità retributiva e di genere ...

Addio Fausto Fioretti, industriale e cittadino benemerito: nel 2015 ricevette il Sigillo di Castelfidardo: Addio Fausto Fioretti, industriale e cittadino benemerito: nel 2015 ricevette il Sigillo di Castelfidardo: CASTELFIDARDO - Industriale di successo, cittadino benemerito, Cavaliere della Repubblica, un pilastro per la sua famiglia. La città piange Fausto Fioretti, 84 anni, fondatore ...

Paesi Bassi, molto più che tulipani: nasce il movimento “New Dutch”, l’avanguardia della sostenibilità e dell’innovazione: Paesi Bassi, molto più che tulipani: nasce il movimento “New Dutch”, l’avanguardia della sostenibilità e dell’Innovazione: (TurismoItaliaNews) Da anni, i Paesi Bassi sono all’avanguardia nell’Innovazione, nella sostenibilità e nella creatività con una chiara vocazione: prendere coscienza dei problemi globali e ridurre il ...

Gasol, l'ultima innovazione nel segmento dei peperoni gialli: Gasol, l'ultima Innovazione nel segmento dei peperoni gialli: Gasol è l'ultima Innovazione della Semillas Fitó nel segmento dei peperoni gialli. In questa stagione, la varietà ha già mostrato il suo potenziale e le ottime prestazioni sul campo. Gasol è un frutto ...