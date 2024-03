Infortunio Zirkzee | le soluzioni di Thiago Motta per l’attacco

(Di lunedì 11 marzo 2024), ecco le possibilidiin attacco per compensare questa grave assenza nel Bologna L’diha messo in seria difficoltà il Bologna che dovrà fare a meno del suo trascinatore offensivo per la rincorsa alla Champions League. La domanda sorge spontanea: chi può sostituire il centravanti. Considerando l’di Karlsson e anche la possibilità che possa essere messo come falso nueve la coppia Ndoye-Orsolini, dall’altra c’è anche il suo vice di natura che sarebbe Santiago Castro: giovane argentino ex Velez.

