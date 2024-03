Infortunio Griezmann | ci sarà contro l’Inter?

(Di lunedì 11 marzo 2024), le ultime sulle condizioni dell’attaccante francese in vista del ritorno dell’Atletico MadridNelle scorse settimane c’era il punto interrogativo in merito alle condizioni di Antoine, il quale era dato in dubbio per Atletico Madrid Inter dopo il suo. La stella dei Colchoneros ciper la sfida di mercoledì, valevole per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League? La risposta è sì. A riferirlo è Mundo Deportivo, che spiega come il francese oggi si sia allenato regolarmente insieme al resto del gruppo (come aveva già fatto alla vigilia del match in campionatoil Cadice, dove però era stato preservato). Il calciatoreregolarmente presente per la gara ...

