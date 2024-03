Infortunio Arnautovic | sos Inter | coperta corta in attacco

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’dirischia di complicare i piani turnover di Inzaghi in questo finale di stagione: l’austriaco si è fermato a Bologna L’dirischia di complicare i piani turnover di Inzaghi in questo finale di stagione: l’austriaco si è fermato a Bologna. L’attaccante ha accusato un fastidio all’altra coscia, non quella già infortunata a ottobre, e rischia di restare fuori qualche settimana. Nel momento clou della stagione i nerazzurri si trovano con ladavanti. E per il futuro si fanno valutazioni se meglio tenersi un attaccante in più oltre all’arrivo di Taremi. Lo scrive Tuttosport.

I ripetuti problemi fisici di Arnautovic , che si è infortunato anche in Bologna-Inter, fanno sì di non potersi fidare al 100% dell’austriaco per la prossima stagione. Dove la sensazione è che il ... (inter-news)

Lo scienziato Inzaghi per sfatare il tabù del Toro panchinaro prima di Madrid: Poi sempre in campo, salvo rarissime assenze per infortunio (2 il primo anno, 2 adesso): nessuno in ... reparto che per almeno un mese dovrà fare nuovamente a meno di Arnautovic. Oggi gli esami ...

Inter, infortuni Arnautovic e Carlos Augusto: lunedì gli esami: ... ha subito nuovamente un infortunio ai muscoli flessori della coscia destra , la stessa che si era lesionato a fine settembre sul campo dell'Empoli. Arnautovic si è gettato a terra quasi in lacrime: ...

Doppia tegola Inter, stamane gli esami per Arnautovic e Carlos Augusto: Doppia tegola Inter, stamane gli esami per Arnautovic e Carlos Augusto: Non è un lunedì dolcissimo per l'Inter, nonostante il +16 sulla seconda in classifica. Gli infortuni di Arnautovic e Carlos Augusto lasceranno il segno nelle rotazioni di Inzaghi, in una settimana ...

Atletico-Inter, non solo Arnautovic e Carlos Augusto: a rischio il bomber: Atletico-Inter, non solo Arnautovic e Carlos Augusto: a rischio il bomber: Atletico Madrid-Inter rischia di essere la partita dei grandi assenti: anche il bomber rischia di non farcela, occhio alla scelta a sorpresa ...

Lo scienziato Inzaghi per sfatare il tabù del Toro panchinaro prima di Madrid: Lo scienziato Inzaghi per sfatare il tabù del Toro panchinaro prima di Madrid: L'ultima volta che Lautaro non era partito titolare, poi l'Inter aveva perso con il Real di Ancelotti in Spagna. Ora c'è l'Atletico del Cholo per andare ai quarti ...