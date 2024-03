Influencer | ma quale maxi-evasione da 11 milioni | non è vero niente

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sui giornali di ieri c’era questa storia fantastica sulla presuntadi qualcheche non posso non raccontarvi. Su tutte le prime pagine i titoli erano “evasori per 11”, “Stretta della finanza sugli”. Ragazzi, è incredibile quanto noi giornalisti siamo talvolta in mala fede. Oggi leggo addirittura sul Messaggero che titola “Recuperati 11”, “incassi milionari, zero tasse”. Sono tutte scemenze ed è una cosa che mi fa venire il sangue al cervello. Tutti i giornali sputtanano Gianluca Vacchi e questo Luis Sal per un accertamento. Segnalo che tutti, purtroppo, possono avere un accertamento. È quando il Fisco viene da voi e vi dice: “Guarda che su questa cosa io non sono d’accordo su quello che tu hai dichiarato”. ...