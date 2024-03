Inflazione in calo | scendono i prezzi in quattro città | quali sono

(Di lunedì 11 marzo 2024) La tendenza inflazionistica nelle principalimetropolitane ha subito un’inversione di rotta: nell’arco di un anno è passata dal quasi 10% a tassi negativi, indicando una deflazione. Il precedente anno si è chiuso con un modesto +0,6%: nel corso del 2023, ial consumo hanno mostrato una crescita media del 5,7%, in netto contrasto con il +8,1% registrato nel 2022, anno che si era concluso a dicembre con un rialzo del +11,6%. Per quanto riguarda il 2023, Perugia ha segnato il maggior aumento dei, con un +1,7% tendenziale, seguita da Napoli con un aumento del +1,3%. Al contrario, a Bari e Palermo si è osservata una deflazione, con una diminuzione deirispettivamente del -0,6% e del -0,5%. I dati delleCiò che colpisce maggiormentele disparità evidenti ...

Roma, 7 mar. -(Adnkronos) – “Stiamo seguendo un percorso di dis inflazione e siamo più fiduciosi ” su questo calo “ma a questo punto non abbastanza” per decidere un taglio dei tassi. “Ci servono più ... (calcioweb.eu)

Roma, 7 mar. -(Adnkronos) - "Stiamo seguendo un percorso di dis inflazione e siamo più fiduciosi " su questo calo "ma a questo punto non abbastanza" per decidere un taglio dei tassi. "Ci servono più ... (liberoquotidiano)

La presidente della Bce: "Su tassi invariati decisione all'unanimità" "Stiamo seguendo un percorso di dis inflazione e siamo più fiduciosi " su questo calo "ma a questo punto non abbastanza" per ... (sbircialanotizia)

Borsa: l'Europa prosegue fiacca, tema centrale l'inflazione Usa: Borsa: l'Europa prosegue fiacca, tema centrale l'Inflazione Usa: I mercati guardano a domani quando sarà reso noto il dato dell'Inflazione negli Stati Uniti ... L'indice stoxx 600 cede lo 0,5%. In calo Francoforte (-0,8%), Parigi (-0,4%), Londra (-0,2%) e Madrid ...

Inflazione in calo: le città dove i prezzi sono in discesa: Inflazione in calo: le città dove i prezzi sono in discesa: I dati Istat rilevano i numeri per le cinque ripartizioni geografiche: l’Inflazione si è attestata al di sopra del dato nazionale nel Centro (stabile a +0,8%) ...

Piazza Affari debole in avvio insieme all’Europa: Piazza Affari debole in avvio insieme all’Europa: A Piazza Affari, il Ftse Mib apre in calo dello 0,6% a 33.180 punti ... in attesa del dato chiave di domani sull’Inflazione statunitense. I prezzi al consumo arrivano dopo il job report di venerdì che ...